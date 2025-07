Dazi cosa significano gli ‘accordi’ per Trump

Nel tumulto delle politiche commerciali, gli “accordi” di Trump assumono un significato cruciale, riflettendo la sua strategia di pressione e negoziazione a livello globale. Tra minacce di dazi alle stelle e pubblicazioni sui social, l’ex presidente utilizza questi termini per consolidare una posizione di forza e tracciare nuove rotte nelle relazioni internazionali. Ma cosa comportano davvero questi “accordi” nel contesto delle sue politiche? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Donald Trump minaccia dazi alle stelle, pubblica "lettere" su Truth, parla di "accordi". Con Paesi da una parte all'altra del mondo. Anche ieri ha usato il termine "accordo" in riferimento a documenti che non hanno trovato il consenso di altri Paesi, le "lettere" pubblicate su Truth con i dazi 'aggiornati' in assenza di .