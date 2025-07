Acapulco Stagione 4 | il trailer dell’ultima stagione

Acapulco Stagione 4 si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli spettatori con il suo trailer imperdibile. Questa comedy bilingue, amatissima in tutto il mondo, conclude il suo viaggio offrendo emozioni e risate senza sosta. Dal 23 luglio, preparatevi a scoprire cosa riserva il destino di Máximo, interpretato da Eugenio Derbez, mentre lavora instancabilmente per raggiungere nuovi traguardi. La fine di un'epoca sta arrivando—e voi non vorrete perderla.

Apple TV+ ha presentato il trailer della quarta e conclusiva stagione di Acapulco, la comedy bilingue che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. I primi due episodi debutteranno il 23 luglio sulla piattaforma, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 17 settembre. Nella quarta stagione, il Máximo del presente (interpretato da Eugenio Derbez) lavora instancabilmente per riportare Las Colinas al suo antico splendore prima della grande riapertura. Nel 1986, quando un hotel concorrente conquista il primo posto nella classifica annuale dei “Migliori Hotel di Acapulco”, il giovane Máximo (interpretato da Enrique Arrizon) farà di tutto per riconquistare il vertice e garantire un futuro a Las Colinas. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

