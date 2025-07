L' Isola del Libro lascia la provincia di Perugia e approda ad Arezzo | Veneziani e Zahi Awass tra gli ospiti

L’Isola del Libro, il rinomato festival letterario nato 12 anni fa sul lago Trasimeno, si sposta ora nella pittoresca provincia di Arezzo, portando una ventata di cultura e nuove emozioni. Con ospiti d’eccezione come Veneziani e Zahi Awass, l’evento promette di arricchire il panorama letterario e artistico, coinvolgendo appassionati e curiosi in un viaggio tra parole, arte e storie indimenticabili. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura italiana e internazionale, che si prepara a scrivere un nuovo capitolo...

L'Isola del Libro trasloca dall'Umbria alla provincia di Arezzo. Il festival letterario è nato 12 anni fa e ha coinvolto via via vari comuni del lago Trasimeno con appuntamenti come presentazioni di libri con grandi ospiti nazionali e internazionali, ma anche mostre d’arte, mostre fotografiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L'Isola del Libro lascia la provincia di Perugia e approda ad Arezzo: Veneziani e Zahi Awass tra gli ospiti - L'ultima edizione in provincia di Perugia restaerà quella dello scorso anno, da questa estate il festival con i suoi caffè letterari, si sposterà nell'Aretino. Scrive arezzonotizie.it

