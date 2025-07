Kyrgios se con gli uomini va male | l' ultima idea è una battaglia dei sessi contro Sabalenka

Se il tennis maschile sembra attraversare un momento difficile per Nick Kyrgios, l’ultimo episodio ci regala una speranza: una battaglia dei sessi tra lui e la numero 1 WTA, Aryna Sabalenka. Dopo il celebre match del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, il mondo aspetta con trepidazione un remake moderno che potrebbe riscrivere le pagine di questa affascinante rivalità, unendo passato e presente in un torneo di puro spettacolo.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kyrgios, se con gli uomini va male...: l'ultima idea è una "battaglia dei sessi" contro Sabalenka

