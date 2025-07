FOTO Napoli ripristinata targa in memoria Giogiò

In un gesto di rispetto e memoria, la targa dedicata a Giovanbattista Cutolo è stata ripristinata in piazza Municipio a Napoli. Dopo il vile atto di vandalismo, la comunità si è riunita per onorare la giovane vita spezzata, testimoniando il desiderio di preservare il ricordo di Giogi242. Alla cerimonia, presenti familiari e autorità, hanno riaffermato l'importanza di combattere l'indifferenza e promuovere la solidarietà. La memoria di Giovi rimarrà viva nei cuori e nelle azioni della città.

Ripristinata in piazza Municipio, a Napoli, la targa in memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane ucciso per futili motivi la notte del 31 agosto 2023. La targa era stata apposta lo scorso mese di marzo e successivamente danneggiata. Alla cerimonia hanno partecipato la madre del giovane, Daniela Di Maggio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il sindaco, Gaetano Manfredi, e i vertici delle forze dell'ordine. " Ringrazio le istituzioni che hanno immediatamente accolto il mio grido – ha detto la madre – Giogiò rappresenta la Napoli bella che deve venire qui a omaggiare mio figlio, ad accarezzare questa targa".

