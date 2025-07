Osimhen ore decisive per il suo futuro! Nel mezzo anche una big italiana che vuole provare a trattare

Le sorti di Victor Osimhen si decidono nel cuore di questa settimana cruciale, con il Milan pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi il suo talento. La situazione è in fermento e ogni dettaglio potrebbe cambiare le carte in tavola. Mentre il Napoli valuta le offerte, i tifosi e gli addetti ai lavori attendono con trepidazione il verdetto che potrebbe rivoluzionare il futuro di uno degli attaccanti più promettenti del calcio italiano.

Osimhen, ore decisive per il futuro: anche il Milan osserva da vicino. La situazione intorno al centravanti Per Victor Osimhen, queste sono le ore della verità . Come riportato da Il Mattino, il futuro dell’attaccante nigeriano è sospeso e potrebbe essere deciso già nei prossimi giorni. Il Napoli, che detiene il cartellino di Osimhen fino al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Osimhen, ore decisive per il suo futuro! Nel mezzo anche una big italiana che vuole provare a trattare

In questa notizia si parla di: osimhen - decisive - mezzo - italiana

Ore decisive per Osimhen, super offerta: Napoli e Juve in attesa - Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Victor Osimhen, con la Juventus in attesa e una super offerta già sul tavolo.

Centrocampo Milan: giornate decisive Il 'si' di Xhaka è finalmente arrivato, con le prossime 48 ore che risultano difficili: la speranza è quella di poter contare 'a lungo' anche su Modric Due ottimi sostituti di Reijnders o due giocatori in fase di calo: cosa ne p Vai su Facebook

Osimhen, ore decisive per il suo futuro! Nel mezzo anche una big italiana che vuole provare a trattare -.

Osimhen Juve, oggi altra giornata chiave: una delegazione del Galatasaray è attesa in Italia, nuovi contatti con il Napoli in agenda. Ultime - Osimhen Juve, oggi altra giornata chiave: una delegazione del Galatasaray è attesa in Italia, nuovi contatti con il Napoli per tagliare il traguardo La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhe ... Si legge su juventusnews24.com

Osimhen-Napoli, ore decisive: il Galatasaray è atteso in Italia per chiudere l'accordo con il club azzurro - L’attaccante nigeriano ha fatto la sua scelta: vuole restare al Galatasaray dopo l’ottima stagione appena conclusa in Turchia con ... Lo riporta msn.com