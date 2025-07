Conseguenze dell’incendio nel foggiano | treno Lecce-Milano sedici ore Intercity partito ieri sera arrivato a mezzogiorno Autostrada | riaperto alle 13 il tratto San Severo-Poggio Imperiale verso nord

L'incendio nel Foggiano ha causato disagi senza precedenti, coinvolgendo oltre trecento ettari di vegetazione e paralizzando il traffico ferroviario e autostradale. Il treno Lecce-Milano, partito alle 20 di ieri sera, ha accumulato un ritardo di quasi quattro ore, mentre l'autostrada tra San Severo e Poggio Imperiale è stata riaperta solo alle 13. Le conseguenze di questo disastro si fanno sentire ancora oggi, evidenziando l'importanza di interventi rapidi ed efficaci. Un'analisi delle ripercussioni che ci invita a

Il treno è partito da Lecce intorno alle otto di ieri sera. Intercity 752: arrivato a Milano a mezzogiorno, con quattro ore e tre quarti di ritardo. Una delle conseguenze, riguardo al traffico ferroviario (ce n’è stato anche per quello automobilistico) dell’incendio svikuppatosi ieri pomeriggio nel foggiano, tra Marina di Chieuti e Serracapriola, con circa trecento ettari di vegetazione a fuoco e un territorio intero in tilt. —– Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle ore 13:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, precedentemente chiuso a causa di un mezzo  pesante in fiamme all’altezza del km 513 in carreggiata opposta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it