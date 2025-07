Pier Silvio Berlusconi scatenato sui reality | La Talpa e The Couple li ho trovati proprio brutti

Pier Silvio Berlusconi non ha peli sulla lingua: durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026, ha bocciato senza esitazioni "La Talpa" e "The Couple", definendoli brutti e fallimentari. Un mea culpa sincero che dimostra come, pur credendo nel genere reality, la qualità e l’innovazione siano essenziali per rilanciare il successo televisivo. La sfida ora è rinnovare gli standard per conquistare il pubblico di domani.

“ La Talpa e The Couple? Li ho trovati proprio brutti “. Pier Silvio Berlusconi non usa mezzi termini e boccia senza appello i due reality andati in onda nella scorsa stagione televisiva su Canale 5. Durante la presentazione alla stampa dei Palinsesti Mediaset 20252026, l’editore ha fatto mea culpa, ammettendo che i due programmi non hanno funzionato. E se da un lato continua a credere nel genere reality, purchĂ© affidato a un team autorale all’altezza, dall’altro non ha risparmiato critiche, chiudendo la porta a eventuali seconde possibilitĂ . Io penso che i reality siano un genere televisivo assolutamente non alla fine. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pier Silvio Berlusconi scatenato sui reality: “La Talpa e The Couple li ho trovati proprio brutti”

In questa notizia si parla di: reality - pier - silvio - berlusconi

Palinsesti Mediaset: Simona Ventura torna al Gf, porte aperte per Enrico Mentana. Pier Silvio Berlusconi: «I reality di Ilary Blasi e Diletta Leotta brutti e fatti male, Andrea Giambruno presto in onda» - Palinsesti Mediaset si preparano a un'evoluzione imperdibile, con grandi ritorni e novità che promettono di catturare l'attenzione.

Pier Silvio Berlusconi critica i reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi: “I più brutti di sempre” Vai su X

Colpo di scena in casa Mediaset? Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti per la nuova stagione e… tra le tante novità , spicca un'assenza che fa rumore: Michelle Hunziker sarebbe fuori dai giochi! Dopo anni alla guida di Striscia la Notizia, la storica c Vai su Facebook

Grande Fratello, arriva la mossa strategica di Pier Silvio Berlusconi; Pier Silvio Berlusconi tuona contro i reality Mediaset: i commenti (pesanti) su Ilary Blasi e Diletta Leotta; Pier Silvio Berlusconi: I reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi tra i piĂą brutti mai visti.

Pier Silvio Berlusconi boccia i reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi. "La politica? Non... - Pier Silvio Berlusconi presenta i nuovi palinsesti Mediaset ma l'occasione è troppo ghiotta per non parlare anche di altro, della politica di casa nostra e dell'incertezza internazionale legata ... Scrive msn.com

Pier Silvio Berlusconi: "I reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi tra i più brutti mai visti" - Pier Silvio Berlusconi, in occasione della conferenza stampa sui palinsesti della prossima stagione di Mediaset, ha dichiarato di essere più che soddisfatto e a dimostrarlo sono soprattutto i numeri: ... Come scrive comingsoon.it