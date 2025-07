VIDEO | Ha sparato al figlio e poi nascosto il corpo le indagini dei carabinieri sull' omicidio di Angelo Pirri

Un dramma familiare scuote Pace del Mela: un genitore avrebbe sparato al figlio e successivamente nascosto il suo corpo, trascinandolo oltre una recinzione fino a un canale di scolo. Le indagini dei carabinieri stanno facendo luce su un caso inquietante che ha sconvolto la comunità . Le prime ricostruzioni dell'inchiesta rivelano dettagli agghiaccianti e sollevano interrogativi su cosa possa aver spinto a un gesto così estremo.

Prima avrebbe sparato alla nuca nella zona rurale di Pace del Mela, poi avrebbe nascosto il corpo del figlio trascinandolo oltre la recinzione della vicina autostrada Messina-Palermo e fino ad un canale di scolo adiacente alla carreggiata. Sono i dettagli che emergono dall'inchiesta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

