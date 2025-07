Il giallo della scomparsa di Rodolfo Tedesco il sindaco di Giardini | Aiutateci a ritrovarlo

Il giallo della scomparsa di Rodolfo Tedesco, il sindaco di Giardini Naxos, ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità. A un mese dalla sua misteriosa sparizione, nessuna traccia dell’uomo di 62 anni. Il sindaco, Giorgio Stracuzzi, ha lanciato un appello disperato: "Aiutateci a ritrovarlo". La speranza è che le ricerche estese possano portare presto alla verità e al ritorno di Rodolfo.

A un mese dalla scomparsa non ci sono ancora tracce del 62enne Rodolfo Tedesco, l'uomo di Giardini Naxos di cui non si hanno notizie dal 7 giugno. A lanciare un appello è oggi il sindaco, Giorgio Stracuzzi. "Sono preoccupato, assieme a tutta la cittadinanza - ha detto il primo cittadino per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Preoccupazione a Giardini Naxos per la scomparsa di Rodolfo Tedesco, scattano le ricerche - A Giardini Naxos cresce l'angoscia per la scomparsa di Rodolfo Tedesco, sparito da sabato scorso senza lasciare tracce.

Prosegue il giallo della scomparsa di Rodolfo Tedesco, 62enne di #giardininaxos: il 7 giugno è salito sul treno che da Messina avrebbe dovuto riportarlo a #taormina ma da quel momento si sono perse le sue tracce.

