Calciomercato Inter si complica Rios! Passi avanti della Roma | pronta la prima offerta Giallorossi anche su un altro obiettivo

Il calciomercato si infiamma con sfide infuocate tra Inter e Roma per il talentuoso Richard Rios. Mentre i giallorossi avanzano con la loro prima offerta, i nerazzurri non sono affatto rimasti a guardare, intensificando la corsa al centrocampista colombiano del Palmeiras. Le trattative si prospettano serrate e ricche di colpi di scena: chi alla fine riuscirà a mettere le mani sul promettente talento sudamericano? La battaglia di mercato è appena iniziata.

. La Roma sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo con Richard Rios, ma la concorrenza non manca. Infatti, anche il calciomercato Inter ha da tempo messo nel mirino il centrocampista colombiano del Palmeiras, creando una battaglia di mercato tra i due club per aggiudicarsi il talento colombiano. Mentre la Roma è pronta a fare un’offerta importante da 30 milioni di euro, l’ Inter non resta a guardare, cercando di portare a Milano un giocatore che sarebbe un valido rinforzo nel suo centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si complica Rios! Passi avanti della Roma: pronta la prima offerta. Giallorossi anche su un altro obiettivo

