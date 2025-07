Accoltellamento in centro le reazioni | Rivedere il piano della sicurezza si pensi agli street tutor

L’episodio di martedì sera nel cuore della città ha acceso un dibattito urgente sulla sicurezza urbana. Le polemiche tra le forze politiche si intensificano, con il centrodestra che chiede una revisione del piano di sicurezza e l’introduzione di strumenti come gli street tutor. È fondamentale affrontare con decisione questa crescente ondata di violenza per garantire tranquillità e tutela ai cittadini. Solo così potremo ritrovare la serenità nel nostro centro cittadino.

Il grave episodio di violenza sfociato nell'accoltellamento di martedì sera in centro, non tarda ad attirare le reazioni della politica, con pesanti critiche che giungono dal centrodestra. "Purtroppo questo non è l’unico esempio del genere che avviene in centro cittadino - afferma Alberto Ferrero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

