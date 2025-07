Gianni Rosini Live all' Anfiteatro della Pace | ingresso gratuito

Preparati a un’esperienza musicale indimenticabile: Gianni Rosini Live all’Anfiteatro della Pace, con ingresso gratuito! Il talento del cantautore, accompagnato da Camillo Pace al contrabbasso, ci porterà in un viaggio emozionante tra le sfumature della musica italiana e internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica autentica e raffinata, dove tecnica e cuore si fondono in un equilibrio perfetto. Non mancare!

GIANNI ROSINI LIVE con il cantautore Gianni Rosini (voce e pianoforte) e Camillo Pace (contrabbasso) è un viaggio profondo tra le sfumature della musica italiana e internazionale, dove tecnica raffinata ed emozione sincera si incontrano in un equilibrio perfetto. In scaletta, composizioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: gianni - rosini - pace - anfiteatro

Israele-Iran, perché questa nuova escalation? La diretta con Peter Gomez e Gianni Rosini - L’instabilità tra Israele e Iran si intensifica, alimentando timori di una crisi globale. Ma cosa sta davvero accadendo dietro le quinte di questa escalation? Questa sera, alle 16, non perdete la diretta con Peter Gomez, direttore di Il Fatto Quotidiano.

Gianni Rosini Live all'Anfiteatro della Pace: ingresso gratuito.

Ucraina, perché le parole del Papa sulla pace fanno così paura? Segui la diretta con Peter Gomez e Gianni Rosini - Al via giovedì 18 aprile la quinta edizione di Gic, Giornate italiane del calcestruzzo - Come scrive ilfattoquotidiano.it

Bari, al Mast incontro e firmacopie con Gianni Rosini - Appuntamento sabato 6 aprile a Bari, nella sede di MAST, Music Academy (via Edmondo De Amicis 31) con il firmacopie di Gianni Rosini, in occasione del lancio del suo ultimo album «Gianni ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it