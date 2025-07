La vitalità positiva della costante trasformazione nell'astrattismo lirico di Svetlana Peter incarna un viaggio nell'anima dell'arte, dove il messaggio nascosto sotto la superficie può essere percepito solo da chi possiede una sensibilità straordinaria. Le personalità artistiche, con la loro capacità di andare oltre l'apparenza, sollevano il velo dell'oggettività, rivelando un mondo di simboli e cause invisibili in grado di trasformare la realtà stessa, svelando così...

Il messaggio che corre al di sotto della realtà può essere ascoltato solo da chi ha una particolare e spiccata sensibilità; in particolar modo le personalità artistiche hanno la capacità di riuscire ad andare oltre il visibile, sollevando la coltre dell’oggettività per scendere più in fondo, scoprendo e facendo emergere una dimensione fatta di simboli, di cause ed effetti impercettibili eppure in grado di modificare la realtà, svelando la possibilità di avere un approccio all’esistenza più spirituale e più rasserenante per l’essere umano. La protagonista di oggi mostra esattamente questa inclinazione che si traduce in linguaggio artistico con un’apparenza mistica, fortemente suggestivo proprio per il coinvolgimento che va a stimolare nelle corde emozionali dell’osservatore, il quale si sente attratto da una magia sottile e coinvolto dall’armonia cromatica che si sprigiona dai suoi dipinti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it