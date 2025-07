Anfiteatro Naturalis a Chiusi della Verna | 3 giorni di eventi

emozionanti spettacoli, coinvolgenti laboratori, concerti indimenticabili e suggestivi trekking immersi nella natura. Tre giorni per vivere un’esperienza unica tra arte, cultura e paesaggi mozzafiato, dove il teatro si fonde con l’ambiente circostante. Preparatevi a lasciarvi incantare: l’Anfiteatro Naturalis vi aspetta per un weekend all’insegna della scoperta e del divertimento all’aperto. Non mancate!

Spettacoli, laboratori, concerti e trekking per un intero fine settimana tra teatro e paesaggi. Chiusi della Verna tornerà un grande palcoscenico a cielo aperto con una nuova tappa della rassegna "Anfiteatro Naturalis" che, tra venerdì 11 e domenica 13 luglio, proporrà un ricco calendario di.

