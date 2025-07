Tú sí que vales chiuderà a mezzanotte

Canale 5 si prepara a rivoluzionare le prime serate, puntando su tagli decisi e chiusure anticipate, per riscoprire il gusto di una programmazione più veloce e coinvolgente. Pier Silvio Berlusconi, durante la Serata con la Stampa, ha sottolineato come l’eccessivo prolungamento dei programmi abbia stancato il pubblico e danneggiato l’immagine dell’ammiraglia Mediaset. Ora, l’obiettivo è tornare a sintonizzarsi sui desideri degli spettatori, offrendo contenuti di qualità in tempi più brevi.

Prime serate, si accorcia. L'obiettivo di Canale 5 è porre fine all' allungamento oltremisura dei programmi della prima serata. Al cospetto dei giornalisti, riuniti a Cologno Monzese per la Serata con la Stampa, Pier Silvio Berlusconi critica senza mezzi termini l'ormai consuetudine dei programmi dell'ammiraglia Mediaset: Penso sia brutto l'eccessivo sbrodolamento. Per l'AD Mediaset lo sforo è sbagliato sia per il pubblico che il programma. Il limite sarà mezzanotte "che è già tardissimo " anche se varierà molto da prodotto a prodotto. " Un conto sono i programmi costruiti, un conto sono i reality dove se c'è la dinamica puoi anche andare avanti " aggiunge Berlusconi.

