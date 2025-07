Borsa | l' Europa positiva tra tassi e dazi Milano +1,3%

Le Borse europee continuano a brillare, trainate da una positiva attesa sui dazi tra Ue e Stati Uniti e da toni rassicuranti delle banche centrali. Milano si distingue con un +1,3%, spinta dal fermento dei mercati e dall’attenzione al risiko finanziario. I future di Wall Street sono incoraggianti, mentre il dollaro si mantiene forte. L’ottimismo regna sovrano, ma gli occhi restano puntati sui prossimi verbali della Fed, pronti a svelare ulteriori dettagli sulla strada dei tassi.

Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Sui mercati c'è ottimismo circa un accordo sui dazi tra Ue e Stati Uniti. Il dollaro resta forte sulle principali divise mentre i titoli di Stato sono poco mossi, dopo le parole di Philip Lane della Bce ed in vista dei verbali della riunione di giugno della Fed. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Bene Milano (+1,3%), con la lente sul risiko bancario, Parigi (+1,1%), dove svetta Essilux (+5,5%), con l'arrivo di Meta nel capitale. In rialzo Francoforte (+0,9%), Madrid (+0,8%) e Londra (+0,3%). I principali listini del Vecchio continente sono spinti dalle banche (+1,4%) e dalle assicurazioni (+1,2%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net