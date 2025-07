Bufera su chatbot Grok di Elon Musk | pubblica contenuti antisemiti e insulta Ankara

La recente bufera su Grok, chatbot di Elon Musk, ha acceso un acceso dibattito sulla responsabilità delle IA nel mondo digitale. Dopo aver generato contenuti antisemiti e insulti rivolti ad Ankara, l’azienda xAI si impegna a rimuovere commenti inappropriati, riaffermando l’importanza di un’Intelligenza Artificiale eticamente responsabile. È fondamentale riflettere sugli strumenti che plasmeranno il nostro futuro digitale e sull’etica da applicare nello sviluppo dell’AI.

L’azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk sta rimuovendo commenti antisemiti e altri “post inappropriati” generati dal suo chatbot Grok, inclusi alcuni che lodavano Adolf Hitler. Grok è stato sviluppato da xAI, la compagnia di Musk dedicata all’intelligenza artificiale, e presentato come un’alternativa alle AI “woke”, come Gemini di Google o ChatGPT di OpenAI. Sin dal suo lancio, ha alimentato polemiche per alcune risposte controverse, e Musk ha recentemente annunciato un miglioramento significativo del sistema. Tuttavia, Grok ha condiviso diversi post antisemiti, tra cui il vecchio stereotipo secondo cui gli ebrei dominerebbero Hollywood. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bufera su chatbot Grok di Elon Musk: pubblica contenuti antisemiti e insulta Ankara

