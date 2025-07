Porto ok della regione su Cuccaro nuovo presidente Autorità di sistema Tirreno centrale

La regione Campania ha dato il via libera al nome di Eliseo Cuccaro come nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, segnando un passo importante per il rilancio degli scali di Napoli e non solo. Dopo l'ok del ministero, si avvia la fase conclusiva di un processo cruciale per il futuro strategico dei nostri porti, pronti a scrivere un nuovo capitolo di crescita e sviluppo.

Tempo di lettura: 2 minuti C'è l'ok della regione Campania sul nome del nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, Eliseo Cuccaro. sarà lui a guidare l'ente dopo Andrea Annunziata. Ieri con una lettera il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato l'iter conclusivo per la nomina del nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, che comprende gli scali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. La comunicazione formale inviata al presidente della Regione Campania, proponeva una triade composta dal consulente De Simone con esperienza già nel porto di Genova, un'avvocatessa di Napoli e il nome dell'amministratore di Alilauro, l'azienda che tra l'altro di frequente si è aggiustato con Alicost una società del gruppo il servizio di collegamento attraverso le vie del mare tra i porti del Cilento e della costiera amalfitana per i prossimi 4 anni Eliseo Cuccaro.

