' M' incanto' il festival con concerti e spettacoli gratis e per tutta la famiglia

M’Incanto trasforma Milano in un palcoscenico a cielo aperto, portando musica, spettacoli e divertimento per tutte le età. Dal 9 luglio al 25 ottobre, il municipio 8 si anima con oltre 60 eventi gratuiti, creando un'occasione unica di condivisione e inclusione. Organizzato dall’Associazione Teatro Pane e Mate, questo festival promette di incantare adulti e bambini, regalando momenti indimenticabili e rafforzando il senso di comunità. Non lasciarti sfuggire questa magia!

Dal 9 luglio al 25 ottobre a Milano arriva 'M'Incanto', festival di musica e spettacoli con oltre 60 eventi gratuiti in tutta la città. Il festival avverrà tra le vie del Municipio 8. Un festival all'insegna dell'inclusione Organizzato dall'Associazione 'Teatro Pane e Mate', il festival. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: festival - incanto - spettacoli - tutta

Festival della Fiaba, l'artista Camilla Andreani svela il manifesto dell'edizione 'Incanto d'amore' - Il Festival della Fiaba torna con il suo dodicesimo capitolo, portando magia e sogno nelle vite di grandi e piccini.

Dal 9 luglio al 25 ottobre si terrà nel Municipio 8 "M'incanto", festival multidisciplinare che rientra nel palinsesto Milano è Viva 2025. Con 60 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori, il festival mira a trasformare gli spazi coinvolti in pres Vai su Facebook

'M'incanto', il festival con concerti e spettacoli gratis (e per tutta la famiglia); M'incanto, festival urbano con spettacoli e concerti gratuiti; M’incanto! Spettacoli e concerti per tutta la famiglia.

M'incanto, festival urbano con spettacoli e concerti gratuiti - Meta Facebook Codice di tracciamento di Facebook Pixel per monitorare le conversioni e creare segmenti di pubblico. Si legge su mentelocale.it

Il festival "InDanza&InArte" . In arrivo ballerini da tutta Italia - Una settimana dedicata alla danza tra spettacoli, masterclass, campus e audizioni con artisti e compagnie di spessore internazionale. Lo riporta msn.com