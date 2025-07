Buchanan figlio di Sparta ed Edimburgo che ispirò Stallone e fu messo al tappeto dai demoni

Buchanan, figlio di Sparta ed Edimburgo, nasce tra le sfide e i sogni di un mondo duro. Ispirato da Stallone, affrontò i demoni con la boxe, trovando nel ring la sua vera felicità. Dopo aver subito le ingiustizie dei bulli, si trasformò in uno dei pesi leggeri più temuti e rispettati di sempre. La passione per la boxe non fu solo un’arte, ma il suo rifugio e la sua vittoria.

Abbracciò la boxe perché da bambino fu pestato dai bulli, poi diventò uno dei pesi leggeri più forti di sempre. Ma era felice soltanto sul ring.