Pd Schlein | sondaggi? I voti dicono che la linea rinnovata funziona

I sondaggi possono essere semplici istantanee, ma i risultati elettorali parlano chiaro: il Pd di Elly Schlein registra un aumento medio dell’8% negli ultimi due anni, confermando che la proposta rinnovata sta dando i suoi frutti. Roma, 9 luglio – mentre il panorama politico evolve, il successo reale si misura nei voti, e questi numeri testimoniano che il cambiamento è in atto. La domanda ora è: quanto potrà ancora crescere?

Roma, 9 lug. (askanews) – I sondaggi lasciano il tempo che trovano, i risultati delle elezioni dicono che il Pd negli ultimi due anni ha avuto un “aumento medio di più dell’8%”, dove si è votato, e questo dimostra che “la nostra proposta rinnovata sta funzionando”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante una conferenza stampa. A chi le chiedeva come mai Fdi nei sondaggi sia ancora intorno al 30%, nonostante la situazione negativa denunciata dal Pd, la Schlein ha risposto: “I sondaggi lasciamo volentieri a destra di Meloni, noi però poi vinciamo le elezioni. Le abbiamo vinte a Genova, ad Assisi, a Ravenna, a Taranto, le abbiamo vinte in Emilia romagna e in Umbria, le abbiamo perse per 8mila voti in Liguria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it