Papa Leone XIV celebra la prima messa green a Castel Gandolfo

In un gesto simbolico e carico di significato, Papa Leone XIV inaugura la prima Messa ecologica nel suggestivo Giardino della Madonnina a Castel Gandolfo. Un appello toccante alla cura del creato, che invita tutti a ascoltare “il grido della terra” e dei più bisognosi, mobilitando intelligenze e sforzi per trasformare il male in bene e l’ingiustizia in giustizia. È un invito a riflettere e agire, perché il cambiamento parte dalla nostra coscienza e dalle nostre azioni quotidiane.

Papa Leone XIV celebra la prima Messa per la Custodia della creazione nel Giardino della Madonnina del “Borgo Laudato si’” di Castel Gandolfo ed esorta ad ascoltare “il grido della terra” e “dei poveri” e a mobilitare le “intelligenze” e gli “sforzi, perché il male sia volto in bene, l’ingiustizia in giustizia, l’avidità in comunione”. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV celebra la prima messa green a Castel Gandolfo

Papa Leone XIV celebra la prima Messa per la Cura della Creazione a Castel Gandolfo #LaudatoSi #Ecologia #CuraDellaCreazione #Chiesa

