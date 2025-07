Galatasaray il vicepresidente Öztürk | La trattativa con Osimhen si risolverà nelle prossime 48 ore

Il Galatasaray si prepara a chiudere una delle operazioni di mercato più attese dell’estate: l’arrivo di Osimhen. Il vicepresidente Metin Öztürk ha confermato che la trattativa con il Napoli si concluderà entro le prossime 48 ore, previa l’accettazione del pagamento dilazionato. Un’anticipazione che entusiasma i tifosi e apre nuove prospettive per la stagione. Galatasaray, il vicepresidente Öztürk: «Siamo vicini alla formalizzazione...»

Il vicepresidente del Galatasaray Metin Öztürk ha rilasciato una dichiarazione in seguito all’Assemblea generale finanziaria ordinaria della Federazione calcistica turca (Tff). Focus del suo intervento il trasferimento di Osimhen al Galatasaray, che verrà formalizzato nei prossimi giorni non appena il Napoli accetterà il pagamento dilazionato dell’intera cifra con fideiussione o lettera di credito annessa. Galatasaray, il vicepresidente Ozturk: «Vogliamo Osimhen, si chiude in 48 ore». Riguardo al trasferimento di Victor Osimhen, Öztürk ha dichiarato: «Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it