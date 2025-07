Almasri opposizioni chiamano Nordio in Parlamento | ha mentito Pd-M5S-Avs | si dimetta

Le opposizioni italiane chiedono con fermezza al ministro Nordio di presentarsi in Senato per chiarire il caso Almasri, sollevando dubbi sulla sua gestione e sulle recenti dichiarazioni. Una richiesta unitaria che sottolinea l’urgenza di fare luce su una vicenda che sta scuotendo il panorama politico. È fondamentale che Nordio risponda alle domande dei senatori per ristabilire trasparenza e fiducia. La trasparenza è il primo passo verso una soluzione condivisa.

Roma, 9 lug. (askanews) – Il ministro della giustizia Carlo Nordio deve venire nell’aula del Senato per un’informativa urgente sul caso Almasri. La richiesta è arrivata dalle opposizioni unite durante la capigruppo di Palazzo Madama. Si tratta di una “richiesta unitaria di tutte le opposizioni”, ha precisato il presidente dei senatori dem Francesco Boccia, insieme ai capigruppo di M5S, Avs e Iv, Stefano Patuanelli, Peppe de Cristofaro e Raffaella Paita (Iv). Pd, M5S e Avs, in particolare, attaccano il ministro che “ha mentito al Parlamento” e lo invitano a “dimettersi”. Il fatto che abbia mentito è incontestabile da quanto è emerso, ha sottolineato Patuanelli, poichĂŠ Nordio aveva affermato di “essere venuto a conoscenza della vicenda il giorno 20 e invece dal giorno precedente avrebbe potuto intervenire per rendere lecito quell’arresto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

