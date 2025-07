Toscana Schlein | Giani? Obbiettivo sempre sono alleanze vincenti e unitarie

In Toscana, come nel resto d’Italia, l’obiettivo di Elly Schlein e del Pd è chiaro: costruire alleanze vincenti e unitarie per affrontare con successo le imminenti elezioni regionali. La segretaria dem sottolinea l’importanza di un approccio testardo e collaborativo, puntando a risultati concreti e condivisi. Ma quale sarà il ruolo di Eugeni Giani in questa strategia? La risposta, ancora una volta, si concentra sulla volontà di creare un fronte compatto e vincente.

Roma, 9 lug. (askanews) – In Toscana come nelle altre regioni in cui si voterà l’obiettivo è “costuire alleanze vincenti e competitive, con il solito criterio testardamente unitario”. La segretaria Pd Elly Schlein, durante una conferenza stampa, risponde così quando le viene chiesto se verrà ricandidato Eugeni Giani. “Stiamo naturalmente lavorando per riuscire a costruire le alleanze vincenti all’interno delle sei regioni che vanno al voto”, ha spiegato. “Lo stiamo facendo con il solito criterio testardamente unitario, ormai conoscete, per riuscire a costruire alleanze inclusive delle forze politiche e civiche che suppongono a questa destra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

