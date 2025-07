Giornalisti | Assostampa toscana sotto attacco per la Pergamena a Tescaroli La replica a Il Foglio

Giornalisti e rappresentanti dell'Associazione Stampa Toscana si sono trovati sotto attacco inaspettato per la consegna della Pergamena a Luca Tescaroli. Con una risposta decisa, il presidente Sandro Bennucci e i dirigenti del sindacato hanno ringraziato "Il Foglio" per aver evidenziato l'importanza sociale di questo riconoscimento. La discussione si infittisce, rivelando quanto sia fondamentale difendere l'indipendenza e il ruolo dei giornalisti nel panorama attuale. Che questa vicenda possa aprire un dialogo costruttivo sulla libertĂ di stampa.

L'Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, con un comunicato, "ringrazia la Direzione de "Il Foglio" per l'attacco, professionalmente un po' smodato, soprattutto nel linguaggio della "chiusa" del lungo articolo, ma assolutamente indispensabile per ribadire l'utilitĂ sociale della "Pergamena" assegnata al procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli. Che ha, ai nostri occhi di cronisti, il grande merito di non nascondere i crimini in un cassetto. Rispettando il diritto dei cittadini ad essere informati" L'articolo Giornalisti: Assostampa toscana sotto attacco per la Pergamena a Tescaroli.