Salernitana | Maggiore è atteso in città

DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana, è fatta per #Maggiore dallo #Spezia. Il calciatore oggi sarà in città.… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @OfficialUSS1919 è attivissima sul mercato: dopo #Bronn, è fatta per #Candreva e si pro… - GazzettadellaSp : Giornata decisiva per l'arrivo di Giulio Maggiore alla Salernitana - LiguriaNotizie : Mercato Spezia: Maggiore alla Salernitana, interessa Zurkowski - CrapanzanoRobin : RT @Torrenapoli1: Trattative calde (oltre quelle del Napoli) - #Schuurs Torino - #Natan Verona - #Acerbi Inter - #Paredes e #Depay Piemonte… -

(Aggiornamento di Matteo Fantozzi) CALCIOMERCATONEWS/ Attesa per Bronn - Candreva, poie Bandinelli IN ATTACCO Le probabili formazioni diRoma ci fanno capire come ..."Non so se farà parte della nostra squadra. So che le società si stanno parlando, stasera ... Nicola: "Contro la Roma voglio una squadre che dia il massimo" Domani laè attesa ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Prima conferenza stampa della stagione per Josè Mourinho che torna a presentare un match della "sua" Roma dopo che l'ultima conferenza fu di gioia e orgoglio ...