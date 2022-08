Ritorno in classe infanzia, igienizzarsi bene le mani e proteggersi durante colpi di tosse e starnuti. LINEE GUIDA ISS [PDF] (Di sabato 13 agosto 2022) L'Istituto Superiore di Sanità ha stilato un insieme di misure in occasione della riapertura delle scuole dell'infanzia. Come per le scuole di primo e di secondo grado, si prevedono interventi standard (come la cura dell'igiene della persona e dei locali e i ricambi d'aria) e altre da adottare in caso di peggioramento del quadro epidemiologico. L'articolo Ritorno in classe infanzia, igienizzarsi bene le mani e proteggersi durante colpi di tosse e starnuti. LINEE GUIDA ISS PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 agosto 2022) L'Istituto Superiore di Sanità ha stilato un insieme di misure in occasione della riapertura delle scuole dell'. Come per le scuole di primo e di secondo grado, si prevedono interventi standard (come la cura dell'igiene della persona e dei locali e i ricambi d'aria) e altre da adottare in caso di peggioramento del quadro epidemiologico. L'articoloinlediISS PDF .

