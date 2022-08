Ginnastica Artistica | Europei Monaco 2022 | le Fate illuminano l’Olympiahalle e conquistano l’oro

(Di sabato 13 agosto 2022) Ledidi Baviera enella finale a squadre deglidi. A sedici anni di distanza dal trionfo di Volos 2006, l’Italia torna sul gradino più alto d’Europa, e lo fa in maniera autoritaria, dopo una finale condotta sin dal primo esercizio. L’avversario diretto, lo si sapeva sin dalla vigilia, era rappresentato dalla Gran Bretagna, che però deve accontentarsi dell’argento. Bronzo per le padroni di casa tedesche. Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa, senza dimenticare la giovanissima Angela Andreoli, quest’oggi riserva, sono state perfette e hanno totalizzato un punteggio totale di 165.163. Un buon inizio al ...

Coninews : Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebi… - Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - Agenzia_Ansa : Bis di medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di ginnastica artistica a Monaco di Baviera. Asia D… - harry12894 : RT @ginnasticando: ?? ????Artistica, Europei 2022 – La magia continua: Italia di Ginnastica Femminile è Campionessa D’Europa ??Angela Andreol… - fiery_undomiel : RT @ginnasticando: ?? ????Artistica, Europei 2022 – La magia continua: Italia di Ginnastica Femminile è Campionessa D’Europa ??Angela Andreol… -

OA Sport

14.16 La Germania sugli staggi: 13.100 di Emma Malewski, 13.433 di Kim Bui. Mancano gli esercizi di Lorette Charpy ed Ellie Seitz. 14.15 La Francia è nel frattempo alla trave: 13.266 di Aline Friess e ...Il progetto in particolare riguarda la realizzazione di un impianto sportivo indoor che sarà destinato alle discipline die affini, nonché alle discipline delle arti marziali. Un ... Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari 13 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara, ordini di rotazione Agli Europei multidisciplina di Monaco, giornata di riguardo per il canottaggio italiano. Il quattro di coppia maschile conquista l'oro sia pesi leggeri, sia senior. Bronzo invece per il doppio e per ...Le Fate illuminano l'Olympiahalle di Monaco di Baviera e conquistano l'oro nella finale a squadre degli Europei 2002 di ginnastica artistica.