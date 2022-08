Formazioni ufficiali Lecce Inter | le scelte degli allenatori

(Di sabato 13 agosto 2022) Ledimatch valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore S. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SampdoriaAtalanta, le formazioni ufficiali - Toro_News : ?? LINE UP Le formazioni ufficiali di #MonzaTorino: ecco gli undici scelti da #Juric per affrontare i brianzoli… - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Lecce-Inter #Lecce #Inter #SerieA - m_bufalino : Le formazioni ufficiali di #CittadellaPisa - DiMarzio : #SerieA | #MonzaTorino, le formazioni ufficiali -

Di seguito le: LECCE - INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. (All. Inzaghi) . Tutta la ...Lecce - Inter, leLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Cetin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco . All. Marco Baroni. INTER (3 - 5 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...PALERMO. Questa sera alle 20:45 allo stadio "R. Barbera" in campo la prima giornata del campionato di Serie B 2022/23, ...