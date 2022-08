Webuild, al via cantieri per 83 km di linee ferroviarie nel Sud Italia (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Webuild avvia quattro nuovi cantieri nel Sud Italia, due a cavallo tra Campania e Puglia, e due in Sicilia. Partono le opere, oltre 3 miliardi di euro di valore complessivo, per la realizzazione di 83 chilometri di nuove tratte ferroviarie. Si tratta degli ultimi due cantieri della linea veloce Napoli-Bari, per la realizzazione delle tratte Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino, 40 chilometri di tracciato, e dei cantieri per la costruzione dei primi due lotti funzionali della Messina-Catania, tratte Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Giampilieri-Taormina, per un totale di 43 chilometri di linea. Le opere fanno parte dei 27 grandi progetti infrastrutturali sui cui Webuild è attualmente impegnata in Italia.I lavori, dopo l’aggiudicazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) –avvia quattro nuovinel Sud, due a cavallo tra Campania e Puglia, e due in Sicilia. Partono le opere, oltre 3 miliardi di euro di valore complessivo, per la realizzazione di 83 chilometri di nuove tratte. Si tratta degli ultimi duedella linea veloce Napoli-Bari, per la realizzazione delle tratte Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino, 40 chilometri di tracciato, e deiper la costruzione dei primi due lotti funzionali della Messina-Catania, tratte Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Giampilieri-Taormina, per un totale di 43 chilometri di linea. Le opere fanno parte dei 27 grandi progetti infrastrutturali sui cuiè attualmente impegnata in.I lavori, dopo l’aggiudicazione ...

ledicoladelsud : Webuild, al via cantieri per 83 km di linee ferroviarie nel Sud Italia - ZerounoTv : Webuild, al via cantieri per 83 km di linee ferroviarie nel Sud Italia - LaNotifica : Webuild, al via cantieri per 83 km di linee ferroviarie nel Sud Italia - messina_oggi : Webuild, al via cantieri per 83 km di linee ferroviarie nel Sud ItaliaMILANO (ITALPRESS) - Webuild avvia quattro nu… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Webuild, al via cantieri per 83 km di linee ferroviarie nel Sud Italia - -