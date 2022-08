Morto Garella, il commosso addio del Verona: E’ stato un idolo per generazioni di tifosi (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Verona piange “la scomparsa di una autentica Leggenda della propria storia ultracentenaria”, Claudio Garella. “Autentico simbolo del primo Verona guidato da Osvaldo Bagnoli, Garella ha vestito i colori gialloblù dal 1981 al 1985, difendendo la porta dell’Hellas in tutta la trionfale cavalcata iniziata dalla vittoria della Serie B 1981/82, proseguita con la qualificazione in Coppa Uefa nel 1982/83 e culminata con la vittoria dello Scudetto nel 1984/85, di cui Claudio fu indiscusso protagonista – il ricordo della società gialloblù – I suoi numeri resteranno straordinari e irripetibili: appena 143 gol subiti in 157 presenze, 4 delle quali nella Coppa Uefa 1983/84 e altre 4 nelle doppie sfide di Finale di Coppa Italia raggiunta dal Verona 1982/83 e 1983/84. Ma ciò che resterà per sempre nella mente di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilpiange “la scomparsa di una autentica Leggenda della propria storia ultracentenaria”, Claudio. “Autentico simbolo del primoguidato da Osvaldo Bagnoli,ha vestito i colori gialloblù dal 1981 al 1985, difendendo la porta dell’Hellas in tutta la trionfale cavalcata iniziata dalla vittoria della Serie B 1981/82, proseguita con la qualificazione in Coppa Uefa nel 1982/83 e culminata con la vittoria dello Scudetto nel 1984/85, di cui Claudio fu indiscusso protagonista – il ricordo della società gialloblù – I suoi numeri resteranno straordinari e irripetibili: appena 143 gol subiti in 157 presenze, 4 delle quali nella Coppa Uefa 1983/84 e altre 4 nelle doppie sfide di Finale di Coppa Italia raggiunta dal1982/83 e 1983/84. Ma ciò che resterà per sempre nella mente di ...

DiMarzio : Nella notte è scomparso Claudio Garella, il portiere che vinse lo scudetto con @HellasVeronaFC e @sscnapoli: aveva… - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel calcio, è morto Claudio Garella all'età di 67 anni. Con Napoli e Verona vinse lo scudetto da portiere #SkySport #Garella - GoalItalia : E' morto a 67 anni Claudio Garella, a pochi giorni da Verona-Napoli, le squadre con cui vinse lo Scudetto ?? - ilgiornalelocal : #Calcio in lutto: morto #Garella, il portiere degli scudetti storici - tomasvideomaker : Morto Claudio Garella un portiere simpatico a tutti per il suo modo particolare di parare con i piedi.Riposa in pac… -