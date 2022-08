Hilary Duff, la figlia è malata, lo sfogo sui social: “Non posso stare con lei” (Di venerdì 12 agosto 2022) La figlia di Hilary Duff è malata Situazione brutta e complicata per Hilary Duff che deve affrontare la malattia della figlia. La piccola Mae, di appena un anno, ha infatti contratto una malattia estremamente contagiosa: l’Afta epizootica. L’attrice lo ha rccontato sui social, come riporta il sito Gossip e TV, e si è sfogata per L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 agosto 2022) LadiSituazione brutta e complicata perche deve affrontare la malattia della. La piccola Mae, di appena un anno, ha infatti contratto una malattia estremamente contagiosa: l’Afta epizootica. L’attrice lo ha rccontato sui, come riporta il sito Gossip e TV, e si è sfogata per L'articolo proviene da Novella 2000.

