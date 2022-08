Caffè sempre più caro: prezzi fino ad 1,30 euro ma già previsto aumento a 1,50 euro per la fine dell’anno (Di venerdì 12 agosto 2022) Il prezzo del caffe al banco dopo aver sfondato la quota psicologica dell’euro ora arriva a punte che toccano 1,30 euro. E dalle associazioni di categoria arriva l’allarme: non è escluso che possa crescere fino a 1,50 euro entro la fine dell’anno di fronte a nuove tensioni economiche. Numerose le cause denunciate: dall’aumento delle bollette di oltre il 120% a quello delle materie prime che supera il 70%. Si teme inoltre che per l’anno prossimo, complice il maltempo, la produzione di grani di caffe possa scarseggiare, innescando una spirale di nuovi rialzi. “Tra le voci più rilevanti che abbiamo registrato che hanno pesato sull’aumento della tazzina – dice all’Adnkronos Luciano Sbraga, vicedirettore ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Il prezzo del caffe al banco dopo aver sfondato la quota psicologica dell’ora arriva a punte che toccano 1,30. E dalle associazioni di categoria arriva l’allarme: non è escluso che possa crescerea 1,50entro ladi fronte a nuove tensioni economiche. Numerose le cause denunciate: dall’delle bollette di oltre il 120% a quello delle materie prime che supera il 70%. Si teme inoltre che per l’anno prossimo, complice il maltempo, la produzione di grani di caffe possa scarseggiare, innescando una spirale di nuovi rialzi. “Tra le voci più rilevanti che abbiamo registrato che hanno pesato sull’della tazzina – dice all’Adnkronos Luciano Sbraga, vicedirettore ...

