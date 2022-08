West Nile, c'è un decesso in Lombardia: la prima vittima è una donna del bresciano (Di giovedì 11 agosto 2022) E' allarme febbre del Nilo . La nuova minaccia sanitaria, che finora contava 11 persone contagiate in Lombardia , ora segna un decesso. Ad essere colpita fatalmente è stata una signora del bresciano ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022) E' allarme febbre del Nilo . La nuova minaccia sanitaria, che finora contava 11 persone contagiate in, ora segna un. Ad essere colpita fatalmente è stata una signora del...

