"Tra poche ore". Meteo, tutto stravolto: cosa accadrà in due giorni (Di giovedì 11 agosto 2022) Dall'est Europa sta per arrivare un'ondata di aria fresca e asciutta che potrebbe piombare sul nostro Paese aumentando così nelle prossime ore l'instabilità soprattutto nel Nord-Est e nel Centro-Sud. Come riporta 3bMeteo.com si formerà un vero e proprio ciclone temporalesco in grado di stravolgere le temperature. Occhi puntati dunque sul weekend che annuncia di fatto il Ferragosto. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, già da venerdì saranno presenti "rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione retrograda verso ovest a Emilia, Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera, fino a sconfinare al Mar Ligure e alla Toscana con fenomeni anche intensi e a locale carattere di nubifragio. Altri temporali si intensificheranno al Sud peninsulare e in Sicilia". Ma anche sabato si rischia: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Dall'est Europa sta per arrivare un'ondata di aria fresca e asciutta che potrebbe piombare sul nostro Paese aumentando così nelle prossime ore l'instabilità sopratnel Nord-Est e nel Centro-Sud. Come riporta 3b.com si formerà un vero e proprio ciclone temporalesco in grado di stravolgere le temperature. Occhi puntati dunque sul weekend che annuncia di fatto il Ferragosto. Come spiegano gli esperti di 3b, già da venerdì saranno presenti "rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione retrograda verso ovest a Emilia, Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera, fino a sconfinare al Mar Ligure e alla Toscana con fenomeni anche intensi e a locale carattere di nubifragio. Altri temporali si intensificheranno al Sud peninsulare e in Sicilia". Ma anche sabato si rischia: ...

MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - rebbs1995 : RT @BybitItaliano: ??Tweet & #Win?? ??$50 divisi tra 5 che effettueranno poche semplici azioni!?? 1) Metti Like a questo Tweet 2) Lascia un c… - TonyCalabr2 : #Salernitana Bei 'colpi di mercato' per i Granata In poche ore sono stati presi #Candreva tra i migliori assistman… - mas_gui : @CarloCalenda @matteorenzi @ItaliaViva @Azione_it Bipopulismo, tra poche ore sulla Treccani. - calamarifrittii : @kooshinie un esempio simile è quello di millie bobby brown che tra i ragazzi di stranger things è quella più pagat… -