I Santi di Giovedì 11 Agosto 2022

Santa CHIARA Vergine – MemoriaAssisi, 1193/1194 – Assisi, 11 Agosto 1253Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di S.Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a ritornare a …www.Santiebeati.it/dettaglio/24000 Sant' AREDIO DI LIONE Vescovo VI-VII sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/98826 Santa FILOMENA DI ROMA Vergine e martire III secoloIl 25 maggio 1802 fu ritrovato nelle Catacombe di Priscilla, sulla Via Salaria ...

