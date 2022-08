Asta BOT 12 mesi VS conti deposito: dove sono i rendimenti migliori? (Di giovedì 11 agosto 2022) I rendimenti offerti dai BOT a 12 mesi sono migliori o peggiori rispetto a quelli dei conti deposito di pari durata? Una domanda simile non aveva ragione d’essere fino a pochi mesi fa ma adesso tutto è cambiato poichè molte banche hanno iniziato ad incrementare il rendimento offerto dai vincoli sui depositi e parallelamente, anche il guadagno ottenibile investendo in Buoni Ordinari del Tesoro ha registrato un sensibile rialzo. In entrambi i casi ad impattare sulla curva dei rendimenti è la fine della politica monetaria espansiva della BCE e il rialzo dei tassi. Nel solo caso dei BOT, inoltre, un certo peso sul rialzo dei tassi è anche dovuto al clima di incertezza in vista delle elezioni politiche anticipate di settembre. In questo articolo, ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 11 agosto 2022) Iofferti dai BOT a 12o peggiori rispetto a quelli deidi pari durata? Una domanda simile non aveva ragione d’essere fino a pochifa ma adesso tutto è cambiato poichè molte banche hanno iniziato ad incrementare il rendimento offerto dai vincoli sui depositi e parallelamente, anche il guadagno ottenibile investendo in Buoni Ordinari del Tesoro ha registrato un sensibile rialzo. In entrambi i casi ad impattare sulla curva deiè la fine della politica monetaria espansiva della BCE e il rialzo dei tassi. Nel solo caso dei BOT, inoltre, un certo peso sul rialzo dei tassi è anche dovuto al clima di incertezza in vista delle elezioni politiche anticipate di settembre. In questo articolo, ...

