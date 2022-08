Piccolotti, moglie di Fratoianni, su Fb: “Contro di me putrido fango, sceglierà il partito se candidarmi” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Il famoso collegio uninominale non era per Elisabetta Piccolotti: erano due, per Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, e io ne sono davvero felice”. Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti, coordinatrice della Segreteria nazionale di Sinistra italiana e moglie del leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno espresso solidarietà, ricordando i miei 24 anni di impegno e passione politica, tutti fuori dal Parlamento e a prescindere dal mio matrimonio. A tutti gli altri vorrei dire solo una cosa: a credere a quello che scrivono certi campioni destrorsi, renziani e pentastellati si può finire – a volte inconsapevolmente – a fare la parte degli utili idioti del sistema mediatico e di potere di questo paese – scrive la moglie di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Il famoso collegio uninominale non era per Elisabetta: erano due, per Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, e io ne sono davvero felice”. Lo scrive su Facebook Elisabetta, coordinatrice della Segreteria nazionale di Sinistra italiana edel leader di Sinistra italiana, Nicola. “Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno espresso solidarietà, ricordando i miei 24 anni di impegno e passione politica, tutti fuori dal Parlamento e a prescindere dal mio matrimonio. A tutti gli altri vorrei dire solo una cosa: a credere a quello che scrivono certi campioni destrorsi, renziani e pentastellati si può finire – a volte inconsapevolmente – a fare la parte degli utili idioti del sistema mediatico e di potere di questo paese – scrive ladi ...

