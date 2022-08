Meloni sul fascismo: «Da destra nessuna ambiguità». Letta: «Tenta di incipriarsi, difficile farlo con Vox e Orban» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elezioni politiche 2022, la giornata. Secondo Giorgia Meloni dalla destra non c'è alcuna ambiguità sul tema fascismo. La leader di Fratelli d'Italia lo ha detto alla stampa... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elezioni politiche 2022, la giornata. Secondo Giorgiadallanon c'è alcunasul tema. La leader di Fratelli d'Italia lo ha detto alla stampa...

fattoquotidiano : Conte: “Io non prendo ordini da Washington, non faccio come Meloni. Io capolista in più collegi? Ipotesi sul tavolo… - carlosibilia : .@GiuseppeConteIT è il Presidente del @Mov5Stelle. A chi oggi dice 'mi fido di Conte' chiedo di prendere posizione… - TgLa7 : «Il problema della #Meloni non è che è fascista, il problema è che sta promettendo un programma elettorale da 80 mi… - LuciaLaVita1 : RT @ediemilia: L'unico che ha avuto il coraggio di dire che i partiti prendono 'ordini da Washington' ???????? Conte: “Io non prendo ordini da… - Dario81415894 : @stebellentani I casi di opposizione repressa ci sono stati negli ultimi anni e sicuramente non erano a danni di gi… -