La funzione Mimetizza della Gomma magica è arrivata anche su Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Digital_Day : Con i Pixel 6 ora è possibile mimetizzare i dettagli invadenti delle proprie fotografie direttamente da smartphone -

Tom's Hardware Italia

... All Seasons è una soluzione all - in - one a ingombro zero che siintegralmente nell'...semplificata La particolare configurazione che caratterizza All Seasons ricopre una...Tante varianti di una tonalità impattante, decisa, importante, che non sicon l'ambiente, ... Come angolo ripiegato di una pagina di metallo, So - Flex si inventa unadel tutto ... Google Pixel 6a recensione, piacevolmente sottosopra