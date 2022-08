Incredibile | l’Arabia Saudita vuole ospitare dei Giochi Invernali! Tra catene montuose da scoprire e neve artificiale…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Sappiamo bene che i confini dello sport si stanno allargando sempre di più con il passare degli anni. Ricordiamo di nazionali che in passato avremmo definito come ‘improponibili’ in determinati sport (l’esempio lampante è la Giamaica partecipante nel bob alle Olimpiadi di Calgary 1988); ma ora stiamo arrivando ad un punto che paesi inaspettati per condizioni climatiche si possano proporre per organizzare delle competizioni internazionali a loro antitetiche. Parliamo del, che si è proposta per poter organizzare, secondo Marca, iInvernali asiatici del 2029. Un ulteriore passo da parte dei sauditi per poter accrescere la loro competenza nello sport. Ma ci viene da chiedere: come organizzerebbero questa manifestazione? In Arabia lanon si vede così spesso. Il tutto è legato ai progetti ...