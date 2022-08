Caos voli in Spagna ad agosto per gli scioperi di Ryanair ed EasyJet (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si rischia il Caos dei voli in Spagna ad agosto per gli scioperi di Ryanair ed EasyJet. Tutte le informazioni utili da conoscere. Era già stato anticipato che anche il mese di agosto sarebbe stato difficile per il trasporto aereo, a causa di nuovi scioperi oltre che delle cancellazioni di voli già programmate dalle compagnie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si rischia ildeiinadper glidied. Tutte le informazioni utili da conoscere. Era già stato anticipato che anche il mese disarebbe stato difficile per il trasporto aereo, a causa di nuovioltre che delle cancellazioni digià programmate dalle compagnie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

