Pistocchi duro | “Facchetti? I retrocessi in B portano i paraocchi con la loro reputazione”

Pall_Gonfiato : #Pistocchi duro su #CristianoRonaldo: “Lui al #Napoli? È una sciagura per le società sane“ -

CalcioNapoli24

... penso esattamente quello che ha detto Allegri: ha tutto, se non vince lo scudetto è un fallimento Maurizio(@pisto_gol) July 22, 2022 In risposta a un utente,è andato giù: ...A riguardo è stato moltoil giornalista Maurizioche ha usato toni critici verso il giocatore giallorosso: ' Non accetto che un calciatore professionista festeggi insultando gli ... Multiproprietà Napoli-Bari, duro attacco di Pistocchi Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista di fama nazionale e non solo, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola affrontando diversi temi sulla Fiorentina e non ...Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista di fama nazionale e non solo, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola affrontando diversi temi sulla Fiorentina e non ...