Crimea, diverse esplosioni in aerodromo: un morto (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – diverse esplosioni si sono verificate all’aerodromo militare di Saki, in Crimea. Una persona è morta, ha detto il capo dell’amministrazione russa in Crimea, Sergey Aksyonov, citato dall’agenzia stampa Tass. In precedenza il ministero della Salute della Crimea aveva riferito di 5 feriti. Circa 30 persone sono state evacuate in seguito “a un incidente” all’aerodromo Saki in Crimea, dove sono “esplose diverse bombe dell’aviazione” ha riferito la Tass, citando Oleg Kryuchkov, consigliere dei vertici della Crimea occupata dalla Russia. Le autorità locali hanno confermato le esplosioni, parlando di scoppio di bombe ma senza chiarirne la causa. “Circa 30 persone sono state evacuate dalle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –si sono verificate all’militare di Saki, in. Una persona è morta, ha detto il capo dell’amministrazione russa in, Sergey Aksyonov, citato dall’agenzia stampa Tass. In precedenza il ministero della Salute dellaaveva riferito di 5 feriti. Circa 30 persone sono state evacuate in seguito “a un incidente” all’Saki in, dove sono “esplosebombe dell’aviazione” ha riferito la Tass, citando Oleg Kryuchkov, consigliere dei vertici dellaoccupata dalla Russia. Le autorità locali hanno confermato le, parlando di scoppio di bombe ma senza chiarirne la causa. “Circa 30 persone sono state evacuate dalle ...

