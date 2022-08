Buono Fiere al via, fino a 10 mila € a fondo perduto: le imprese potranno richiederlo a partire dal 9 settembre (Di martedì 9 agosto 2022) A partire dalle ore 10 del 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il ”Buono Fiere’‘, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. E’ quanto comunica il Ministero dello sviluppo economico che ha pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa introdotta dal ministro Giancarlo Giorgetti nell’articolo 25-bis del primo decreto Aiuti e per la quale sono state messe a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro. In particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a Fiere ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) Adalle ore 10 del 9lecon sede sul territorio nazionaleprenotare il ”’‘, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. E’ quanto comunica il Ministero dello sviluppo economico che ha pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa introdotta dal ministro Giancarlo Giorgetti nell’articolo 25-bis del primo decreto Aiuti e per la quale sono state messe a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro. In particolare, la misura prevede un contributo a, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalleche partecipano a...

