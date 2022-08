Francesca Chillemi, il grave lutto dell'attrice: 'Non sai quanto mi hai fatto sentire amata…' (Di lunedì 8 agosto 2022) lutto per Francesca Chillemi . L'attrice protagonista di 'Che Dio ci aiuti' piange in queste ore la scomparsa di sua nonna materna 'Ciccina', a cui l'ex Miss Italia dedica un post su Instagram. Dal ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022)per. L'protagonista di 'Che Dio ci aiuti' piange in queste ore la scomparsa di sua nonna materna 'Ciccina', a cui l'ex Miss Italia dedica un post su Instagram. Dal ...

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - CapezzutoF : RT @CapezzutoF: @cygifs Ciaosera ?? a Lei Buon continuo di serata Grazie mille COMPLIMENTI #CANYAMAN #viola come il Mare #Francesco Demi… - DonnaGlamour : Lutto per Francesca Chillemi: è mancata la nonna - Evabicho : RT @AlbertoFuschi: Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman arriva ufficialmente a fine settembre su Canale 5. #Vi… - sortiw : RT @VelvetMagIta: Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi incantano nel promo ufficiale -