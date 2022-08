Boxe, Usyk – Joshua gratis in Ucraina: il supermatch sarà trasmesso su Youtube (Di sabato 6 agosto 2022) L’incontro valido per le cinture WBA, IBF e WBO dei pesi massimi tra il campione Oleksandr Usyk ed Anthony Joshua, in programma il prossimo 20 agosto, sarà trasmesso gratuitamente in Ucraina e andrà in onda su Youtube e sulla TV pubblica statale ‘Suspilne’. L’ucraino, che nello scorso autunno strappò le cinture al pugile di Watford, ha provato ad acquistare i diritti tv dell’evento per trasmetterlo gratuitamente in patria, alla luce della difficile condizione che sta vivendo l’Ucraina dallo scorso 24 febbraio, quando iniziò l’aggressione russa. L’Arabia Saudita però ha deciso di rilasciare gratuitamente la concessione. Lo ha rivelato il promoter di Usyk, Alex Krassyuk in un’intervista a TalkSport. Discorso diverso per la Gran Bretagna dove il prezzo ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) L’incontro valido per le cinture WBA, IBF e WBO dei pesi massimi tra il campione Oleksandred Anthony, in programma il prossimo 20 agosto,gratuitamente ine andrà in onda sue sulla TV pubblica statale ‘Suspilne’. L’ucraino, che nello scorso autunno strappò le cinture al pugile di Watford, ha provato ad acquistare i diritti tv dell’evento per trasmetterlo gratuitamente in patria, alla luce della difficile condizione che sta vivendo l’dallo scorso 24 febbraio, quando iniziò l’aggressione russa. L’Arabia Saudita però ha deciso di rilasciare gratuitamente la concessione. Lo ha rivelato il promoter di, Alex Krassyuk in un’intervista a TalkSport. Discorso diverso per la Gran Bretagna dove il prezzo ...

