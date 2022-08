”Aiutatelo, sta per annegare!”: un uomo non riesce a raggiungere le rive del lago (Di sabato 6 agosto 2022) Castel Gandolfo. Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto, una tranquilla giornata al lago ha rischiato di trasformarsi in una tragedia: un uomo di 35 anni ha rischiato seriamente di annegare nelle acque ferme di Castel Gandolfo, ma per fortuna è stato soccorso dai bagnanti che solamente alcune ore prima, nella mattinata, avevano effettuato un corso di Bsld (manovre di primo soccorso con impiego di defibrillatore). I bagnanti lo salvano applicando le manovre di primo soccorso Un momento fatidico, dove i protagonisti del salvataggio hanno potuto mettere prontamente in azione le nozioni apprese durante il corso, salvando così la vita all’uomo. L’ennesima prova di quanto sia fondamentale apprendere alcune manovre basilari in grado di salvare una vita in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione ci si trovi. La notizia è stata diffusa da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 agosto 2022) Castel Gandolfo. Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto, una tranquilla giornata alha rischiato di trasformarsi in una tragedia: undi 35 anni ha rischiato seriamente di annegare nelle acque ferme di Castel Gandolfo, ma per fortuna è stato soccorso dai bagnanti che solamente alcune ore prima, nella mattinata, avevano effettuato un corso di Bsld (manovre di primo soccorso con impiego di defibrillatore). I bagnanti lo salvano applicando le manovre di primo soccorso Un momento fatidico, dove i protagonisti del salvataggio hanno potuto mettere prontamente in azione le nozioni apprese durante il corso, salvando così la vita all’. L’ennesima prova di quanto sia fondamentale apprendere alcune manovre basilari in grado di salvare una vita in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione ci si trovi. La notizia è stata diffusa da ...

